بلدية الخليل تَبحث مع النيابة العامة استكمال حملة ازالة التعديات في المدينة

الخليل/PNN – بحث اليوم الخميس، نائب رئيس بلدية الخليل المهندس يوسف الجعبري و رئيس نيابة الخليل أشرف مشعل استكمال حملة ازالة التعديات على الطرقات والارصفة في المدينة، وذلك في زيارة نظمتها البلدية بتوجيهات من رئيس بلدية الخليل أ. تيسير أبو سنينة، حيث عُقد الاجتماع في مقر النيابة العامة في الخليل بحضور وكيل النيابة عبد جواد أبو عيشة.

وبحث الطرفان آلية وقف التعدي على الحق العام وكيفية التعاون لاستكمال الجهود المبذولة من الطرفين، لفرض النظام، مثمناً مشعل جهود البلدية المبذولة لتنظيم المدينة والحد من الخروقات والتعدي على الحق العام، مؤكداً على استعداد النيابة بالتعاون المشترك لتنظيم المدينة والحفاظ على أمنها.

هذا ونقل المهندس الجعبري، تحيات رئيس بلدية الخليل واعضاء المجلس البلدي، شاكراً دور النيابة العامة في المساهمة لفرض النظام وتوفير الغطاء القانوني لأعمال البلدية في تنظيم المدينة، داعياً المواطنين والتجار للتعاون مع بلدية الخليل من أجل مدينة جميلة ومنظمة.