الاحتلال يقاضي عائلة الشهيد قنبر بنحو 10 ملايين شيكل

لقدس/PNN-قدمت نيابة الاحتلال العامة دعوى تعويضات بقيمة تفوق 10 ملايين شيكل، ضد عائلة الشهيد المقدسي فادي قنبر، الذي نفذ عملية دهس بالقدس المحتلة أسفرت عن مقتل أربعة جنود.

وطالبت الدعوى عائلة الشهيد بدفع تعويضات لعائلات الجنود الذين قتلوا في العملية التي نفذت في حي جبل المكبر، وأخرى للجنود الذين أصيبوا، بالإضافة إلى أجر المحامي ومستحقات المحكمة، ووصل مبلغ التعويضات إلى أكثر من 10 ملايين شيكل.

يذكر أن قنبر نفذ عملية دهس بشاحنته في الثامن من كانون الثاني/ يناير الماضي لمجموعة جنود إسرائيليين أدت إلى مقتل أربعة منهم وإصابة عدد آخر بجروح متفاوتة.

وأعلن وزير الداخلية الإسرائيلي، أرييه درعي، عن سحب مكانة الإقامة في القدس المحتلة من عشرة أفراد من عائلة الشهيد. وقال درعي في بيانه، إنه بعد إجراء استجوابات مع أفراد العائلة، ووفقا لتقارير قدمتها أجهزة الأمن، تم إلغاء مكانة عشرة من أفراد عائلة القنبر وكذلك مكانة الإقامة الدائمة لوالدة الشهيد، منوى القنبر، بموجب بند في قانون الدخول إلى إسرائيل.

وأغلقت قوات الاحتلال منزل عائلة الشهيد في بلدة جبل المكبر بالقدس بالإسمنت المسلح ردًا على عمليته الفدائية.