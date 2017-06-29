مستشار ترامب: الرئيس يحظى بثقة إسرائيل والسعودية

واشنطن/PNN-قال أحد أكثر المقربين من الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، ومستشاره الحالي، رودي جولياني، إن الرئيس الأميركي ‘بحوزته فرصة لينجز ما فشل به الرئيس السابق، باراك أوباما في الشرق الآوسط’ كونه، أي ترامب، ‘يحظى بثقة كل من إسرائيل والسعودية’.

وأضاف جولياني، في لقاء مطول لموقع ‘واللا’ الإسرائيلي، نُشر مساء اليوم، أن الزيارة التي قام بها ترامب إلى السعودية وإسرائيل، وتركيزه على إيران بصفتها ‘الخطر المركزي، قد خلق فرصة حقيقية لـتقديرات جديدة بالمنطقة’.

واعتبر أن الرئيس الأميركي السابق، باراك أوباما ‘أورث ترامب شرق أوسط بوضع فوضى عارمة’.

وفي جوابه على سؤال إلى أي مدى ترامب على استعداد للذهاب في ‘رؤيته’ للشرق الأوسط، قال: ‘هذا يتعلق بعدة أمور، ولكنني أعتقد أنه قد نجح وبسرعة لافتة في خلق التقديرات الجديدة للأمور، وإعادتها إلى وضعها الاعتيادي، حيث تكون فيه الولايات المتحدة وإسرائيل أصدقاء طيبين’.

وأضاف: ‘لا مجال للمقارنة بين واقع الحال السابق وما هو عليه الآن. لقد حسّن الرئيس ترامب بصورة قوية علاقاته ليس فقط مع إسرائيل وانما أيضا مع دول الخليج’.

ودافع جولياني بقوة عن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ووصفه بأنه ‘بطل على مدى سنوات المخاطر والتحديات التي تعرضت لها إسرائيل’.

وقال: ‘ نتنياهو أحد كبار قادة العالم، من رجالات الدولة العظام. وأنا أعلم مدى التقدير الذي يكنّه له الرئيس ترامب’.