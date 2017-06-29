ماذا تقول الابراج والنجوم اليوم الجمعة؟؟!

جاءت توقعات الفلك والابراج اليوم الجمعة الموافق 30/06/2017 على النحو التالي:-

برج الحمل

تفضل الإبتعاد عن الأضواء والضجيج والصخب. لا توقع على عقد ولا تحسم أمراً. تسجل الفترة ركوداً على جميع الأصعدة. أنصحكك بعدم المباشرة بالتنفيذ.

خيبة الأمل.

برج الثور

تفرح بمصالحة وتسوية مع أحد الأصدقاء أو الزملاء. بانتظارك فرصة لتحسين صورتك أمام المجتمع ومحيطك. لا تتمرّد ولا تتذمّر.. الأجواء حافلة بالتأييد.

برج الجوزاء

التواجه مشكلة طارئة بسبب غيرتك أو تسرّعك. تُسلط عليك الأضواء.الأجواء صعبة نسبياً وهي تمتحن ثباتك وطاقاتك. احذرر القطيعة والجدال مع الشريك.

برج السرطان

ترتفع المعنويات بشكل واضح. تستعد للسفر أو لمناقشة أطروحة. ترى الأمور بوضوح وبنظرة متفائلة. يطمئن بالك الى حصدد الدعم والتأييد.

برج الاسد

لا تعرّض نفسك للمخاطر لأنها فترة سيئة وقليلة الحظ. دموعك سخيّة.يتدخل احد الأطراف لمساعدتك ومساندتك. تكيّف معع الأجواء ولا تكن عنيداً.

برج العذراء

تجنب الفوضى والغضب وردات الفعل فقد تعاني من تهميش أو رفض أو تأنيب. تراودك افكار سوداء وقد تفقد السيطرة علىى أعصابك.

برج الميزان

تهتم لشؤون متنوعة وتكثر المسؤوليات وتشتد الضغوط بسبب ضيق الوقت. إعتمد أسلوباً ليناً ولا تهمل عملاً كي لا تُحاسبب عليه. كن منظماً!.

برج العقرب

تقوى المعنويات وتجتاز الإمتحانات بنجاح.بانتظارك مصالحة او لقاء رومانسي. ركز طاقاتك واعمل على تحسين الجو العام مع الأولادد والأصحاب والأحباء.

برج القوس

لا تنتقد ولا توجّه الملاحظات. قلق بشأن أحد أفراد العائلة بسبب وضع صحي. عبِّر عن شكوكك ومخاوفك لكن بهدوء ودون استفزازز وستحصل على الدعم المطلوب.

برج الجدي

تحرز تطوراً ملموساً في العمل والدراسة. تجنب الإستفزاز والتحدي ولا تخالف القانون. هناك متاعب طارئة، فاستعدّ!.

برج الدلو

دقق في تفاصيل العقود قبل التوقيع عليها. ناقش وساوم بجرأة. لا تبذر الاموال حتى لو فرحت بربح او مكافأة. كن حريصا علىى ممتلكاتك.

برج الحوت

تعود إليك البسمة والتفاؤل. آن الأوان للإمساك بزمام الأمور وأخذ القرارات. تستعيد كامل حيويتك وتتلقى إشارة إيجابية وتفرحح لانطلاقة سريعة وناشطة