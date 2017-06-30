نوع جديد من السجائر سيضاف الى انواع السجائر التي تباع في الاسواق الفلسطينية

نابلس/PNN – قال مسؤول قسم التبغ في شركة عنبتاوي توباكو نديم سليمان إن هناك نوعا جديدا من السجائر ستوزّع في السوق الفلسطينية تحت إسم (L.D) وهي من تصنيع شركة JTI التي تُصنِّع سجائر Winston ذائع السيط.

التبغ المصنوعة منه هذه السجائر كما يقول سليمان لـ”الحدث” هي من أفضل 10 أنواع تبغ في العالم من حيث الجودة والمعالجة، وكذلك فلاتره والورق الذي يُغلَف به التبغ هو من تصنيع نفس الشركة وفلتره بنفس جودة فلتر سجائر Winston. سجائر L.D متوفرة في أكثر من 48 دولة في العالم منها إسرائيل والأردن،

وسيتم البدء في توزيعه خلال الأيام القادمة وفق خطة توزيع أعدتها الشركة كما أوضح سليمان. وأضاف أن هذه السجائر ستنافس بشكل قوي الماركات الأخرى في السوق المحلية، فهي تتمتع بسعر منافس وجودة مثالية وشكل أنيق جدا، وسيتوفر منه درجتين الأزرق والأحمر أو الخفيف والعادي كما يُسمّى في السوق.

سيتوفر منه كما أشار سليمان السجائر الجاهزة فقط ولن يتواجد التبغ غير المُعبّأ في السوق الفلسطينية.