الشرطة تدعو شركات النقل لإلزام السائقين بقوانين السير

رام الله/PNN – دعت الشرطة اليوم الجمعة، شركات النقل لإلزام السائقين بقوانين السير، لما لذلك من أهمية على صعيد الحد من حوادث الطرق.

وقالت الشرطة في بيان صادر على مديرها العام اللواء حازم عطا الله: تدعو قيادة الشرطة جميع شركات النقل والشركات التجارية لإلزام سائقيها بضرورة الالتزام بقوانين السير والتعليمات الصادرة من الشرطة والجهات المختصة، كما تهيب بالمواطنين كافة ليكونوا شركاء في الحد من الحوادث من خلال احترام القوانين والإبلاغ عن المخالفين.

وأضاف البيان: وتتقدم قيادة الشرطة ممثلة باللواء حازم عطا الله بجزيل الشكر والعرفان لإدارة شركة باصات التميمي على سرعة اتخاذ القرار بما يخص تجاوز بعض سائقيها القانون وتوجيه العقوبات الإدارية بحقهم.