PNN بالصور: الاحتلال يزيل نصب الشهيد خالد نزال بجنين فجرا وسط مواجهات مع المواطنين

جنين/PNN/ اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي فجر اليوم الجمعة مدينة جنين وازالت نصب الشهيد القيادي في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين خالد نزال وفق ما افادت مصادر محلية فلسطينية.

واوضحت المصادر ان قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت وسط مدينة جنين وقامت بازالة النصب التذكاري للشهيد نزال في اطار سياساتها الهمجية والعنصرية.

وجرت ازالة النصب وسط مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال التي ادعت بتعرض قواتها لاطلاق النار وسط مدينة جنين .

وألصق جنود الاحتلال ورقة في مكان هدم التذكار كتب عليها: “تم ازالة النصب التذكاري بسبب التحريض وتخليد الارهابي خالد نزال الذي يحمل مسؤولية عمليات ضد مواطني دولة اسرائيل” وفق ما جاء في الورقة التي وضعها الاحتلال.

من جهته استنكر القيادي في حركة الجهاد الاسلامي خضر عدنان إزالة الإحتلال للنصب التذكاري للشهيد القائد خالد نزال في جنين فجر اليوم الجمعة معتبرا ممارسات الاحتلال هذه عربدة إحتلالية يرمي الإحتلال منها جعل المؤسسات الرسمية تتردد قبل الموافقة على تسمية الميادين و الشوارع و المؤسسات التعليمية و الصحية بأسماء الشهداء و خاصة من اذاقوا الاحتلال الالم بعملياتهم الفدائية..

واكدت مصادر في محافظة جنين ان ذكر الشهداء خالد فينا و لن يحده الإحتلال و عربدته في مدن فلسطين معتبرة ان إزالة الإحتلال لنصب الشهيد خالد نزال جنون “إسرائيلي” يصعد في الشعب الفلسطيني حب الشهداء وتعزيز رفض الاستجابة لتهديداته بإزالته بأيد فلسطينية.

يشار الى ان حكومة الاحتلال كانت قد شنت حملة اعلامية على المستوى الدولي اتهمت فيها السلطة بالتحريض على العنف وتخليد الشهداء واشارت فيها الى ان السلطة ليست شريكا للسلام بتمجيد من قتلوا الاسرائيليين في محاولة للضغط على الشعب والقيادة الفلسطينية واظهارهم بانهم الطرف المعطل للتقدم بجهود السلام خصوصا امام الادارة الامريكية الحالية.