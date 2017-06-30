بالصور:الاحتلال يزيل نصب تذكاري أقيم لتخليد ذكرى شهيد في جنين

جنين /PNN-دمرت جرافات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الجمعة النُصب التذكاري للشهيد خالد نزال المقام على شارع حيفا في المدخل الغربي لمدينة جنين، شمال الضفة الغربية.

يذكر أن الحكومة الإسرائيلية سبق وأن مارست التحريض وطالبت بإزالة هذا التذكار؛ لمسؤولية هذا الشهيد عن عمليات عدة، منها عملية استهدفت مبنى وزارة السياحة والتجارة والصناعة الاسرائيلية وأدت إلى مقتل عدد من الإسرائيليين عام 1975م.

وألصق جنود الاحتلال ورقة في مكان هدم التذكار كتب عليها: “تم ازالة النصب التذكاري بسبب التحريض وتخليد الارهابي خالد نزال الذي يحمل مسؤولية عمليات ارهابية ضد مواطني دولة اسرائيل”.