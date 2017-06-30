مواجهات واعتقالات بالضفة والاحتلال يزعم باطلاق نارعلى قوة احتلالي بجنين

الضفة/PNN-اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الجمعة، عدة محافظات في الضفة الغربية المحتلة، وداهمت عدة منازل قبل ان تعتقل خمسة مواطنين.

ففي نابلس : اقتحمت قوة كبيرة من جيش الاحتلال بلدة كفر قليل جنوب المدينة، وداهمت بعض المنازل.

وذكرت مصادر محلية أن جنود الاحتلال حاصروا العديد من المنازل عرف منها منزل المواطنين وسيم عقاب منصور وشقيقه هشام عقاب منصور، وأجرت تفتيشا في المنزلين، علما أن هذين المنزلين قد تعرضا أمس لاقتحام وتفتيش مشابه، تسبب بتخريب محتوياتهما.

ذات السياق، قالت مصادر عبرية ان اجيش اعتقل خلال عمليات المداهمة التي نفذها فجراً مواطنا من بلدة كفر راعي، واخر من بلدة ترقوميا، وثالثاً من الخليل، ومواطن من قرية الفندقومية، وخامس من قبيا جنين.

وزعمت قوات الاحتلال انها تعرضت لاطلاق نار من قبل مسلح فلسطيني في جنين، وانها ردت باطلاق نار، وان اصابات لم تقع، فيما تمكن الفلسطيني من الفرار والعثور على سلاحه “مسدس”.