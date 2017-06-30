اتلاف 150 كغم سمك غير صالحة للاستهلاك ومهربة من اسرائيل

رام الله/PNN- العلاقات العامه والاعلام_ اتلفت طواقم الضابطة الجمركية ولجنة السلامة العامة اليوم في محافظة طولكرم 150 كغم سمك غير صالحة للاستهلاك ومهربة من اسرائيل .

وافاد بيان لادارة العلاقات العامه والاعلام بالضابطة الجمركية وصل شبكة فلسطين الاخبارية PNN نسخة منه انه تم ضبط الكمية خلال القيام باعمال الدورية الاعتيادية على احد الحواجز بالمحافظة منتصف الليله داخل سيارة نقل غير معده لنقل الاسماك قادمة من اسرائيل، حيث تم التحفظ على الكمية وبحضور جهات الاختصاص في وزارتي الصحة والزراعة والطبيب البيطري ولجنة السلامة العامة بالمحافظة تم معاينة الكمية والكشف عليها حيث تبين عدم صلاحيتها للاستهلاك الادمي وغير مطابقة لشروط السلامة العامة للنقل وانبعاث روائح نتنه منها ولا تحمل شهادة صحيه حيث اقرت اللجنة اتلافها على الفور واستكمال الاجراءات القانونية اللازمة .