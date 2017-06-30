بريطانيا: لا شك أن الأسد مسؤول عن الهجوم الكيماوي

باريس/PNN – قال وزير الخارجية البريطاني، بوريس جونسون، اليوم، الجمعة، إنه “لا شك على الإطلاق” في أن حكومة الرئيس السوري، بشّار الأسد، مسؤولة عن استخدام أسلحة كيماوية في سورية في نيسان/أبريل الماضي.

ونقل تقرير أعده فريق لتقصي الحقائق واطلعت عليه رويترز عن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية قولها إن غاز الأعصاب المحظور، والمعروف باسم السارين، استخدم في هجوم شماليّ سورية، أسفر عن مقتل العشرات.

وألقت وكالات مخابرات غربية اللوم على حكومة الأسد في الهجوم لكن مسؤولين سوريين نفوا مرارا استخدام مواد سامة محظورة في الصراع.

وقال جونسون لشبكة “سكاي نيوز” إن “تحديد المسؤولية عن إلقاء السارين ستحال الآن إلى آلية تحقيق مشتركة للتأكد منها لكن ليس لدي شك على الإطلاق في أن أصابع الاتهام تشير إلى نظام الأسد”.