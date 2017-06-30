بلدية بيت لحم تعرض مقترحات مشاريع تنموية في لقاء نظمته ممثلية مالطا ضم البعثات والممثليات الأوروبية في فلسطين

بيت لحم/PNN – ضمن لقاءٍ نظمته ممثلية جمهورية مالطا لدى دولة فلسطين في فندق بيت لحم أمس الخميس الموافق 29-6-2017 قدمت بلدية بيت لحم عرضا إلكترونيا تضمن مقترحات مشاريع تنموية وثقافية لمدينة بيت لحم بلغ عددها حوالي الأربعين بمزانية 27 مليون دولار، وذلك بحضور رئيس بلدية بيت لحم المحامي أنطون سلمان، ونائب رئيس ممثل مكتب الإتحاد الأوروبي توماس نيكلاسون، وممثل جمهورية مالطا روبن غاوتشي، وعدد من القناصل وممثلي بعثات دول الإتحاد الإتحاد الأوروبي، وق.أ مدير دائرة التخطيط والمشاريع م. زياد السايح، وق.أ مديرة دائرة العلاقات العامة كارمن غطاس، ورئيس وحدة ال GIS أنور علاوي.

وفي كلمته رحب رئيس بلدية بيت لحم المحامي أنطون سلمان بالحضور في مدينة بيت لحم وشكر ممثل مالطا لدى دولة فلسطين على تنظيمه لهذا اللقاء الذي ضم البعثات الأوروبية، وأكد على الدور البارز لهذه البعثات في تنمية بيت لحم، فضلا عن رغبته في تقوية أواصر العلاقات لما سيحمل من مصلحة على صعيد بيت لحم. وأشار أنه في شهر تشرين أول ستعمل البلدية على تنظيم لقاء لجميع الهيئا ت والبعثات الدولية والدبلوماسية في فلسطين لعرض خطة العمل والإستراتيجية للسنوات القادمة.

ومن جانبه عرض م. السايح مقترحات المشاريع التنموية لمدينة بيت لحم والتي قسمت لأربع فئات رئيسية وهي: البنية التحتية، مشاريع تطويرية للبلدة القديمة، مشاريع الخدمات العامة، والمشاريع الثقافية. وقدمت غطاس عرضا عن واقع مدينة بيت لحم وأهمية وجود كنيسة المهد وشارع النجمة على قائمة التراث العالمي/ اليونسكو، والتحضيرات لبيت لحم عاصمة الثقافة العربية 2020 فضلا عن عرض مقترحات المشاريع الثقافية.