الخضري يؤكد ضرورة تجنيب القطاعات الحيوية في غزة كافة الخلافات خاصة قطاع الكهرباء والصحة

غزة/PNN – أكد النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار ضرورة تجنيب القطاعات الحيوية في قطاع غزة كافة الخلافات السياسية والفصائلية.

وقال الخضري في تصريح صحفي صدر عنه اليوم الجمعة 30-6-2017 ” الواقع في غزة لا يحتمل، والمعاناة الإنسانية بلغت منتهاها في ظل حصار إسرائيلي دام أكثر من عشر سنوات متتالية وثلاث حروب شنتها إسرائيل على غزة ولا زالت آثارها تتفاقم”.

وأضاف ” ما زاد الوضع تعقيدا، ما ينتج الآن من آثار الانقسام، الأخطر على الواقع الفلسطيني، والذي يتمثل بقرارات السلطة الفلسطينية بإجراءات خطيرة تمس مباشرة حياة المواطن الذي يتحمل كل هذه التبعات سواء القرارات المتعلقة بتوفير الكهرباء والدواء والعلاج والرواتب وغيرها مما يفرق بين أبناء الشعب الواحد”.

وطالب الخضري، الحكومة الفلسطينية وبشكل عاجل توفير الدواء والمستهلكات الطبية لمستشفيات غزة، لتلافي مزيداً من معاناة المرضى، وأهلهم، وكذلك الاستئناف العاجل للتحويلات الطبية لكل الحالات المرضية المحتاجة للعلاج الذي لا يتوفر في غزة.

وطالب الحكومة بإعفاء الوقود الخاص بمحطة توليد الكهرباء من جميع الضرائب لتيسير وصوله بالكميات المطلوبة، إضافة للرجوع عن قرارات التخفيض من كميات الكهرباء التي تم تقليصها والعمل على تزويد غزة من الكهرباء بالكميات المطلوبة.

وشدد الخضري على ضرورة الإسراع بإنهاء الانقسام، وتوحيد الكل الفلسطيني، لأن الكل يعاني جراء هذا الواقع الخطير الذي تعيشه القضية الفلسطينية، والتوحد الفلسطيني مهم في مواجهة آثار الحصار والاحتلال والتهويد والاستيطان.