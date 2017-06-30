ردا على سقوط الصواريخ بالجولان : جيش الاحتلال يقصف مواقع سورية

الداخل المحتل/PNN – قال موقع واللا العبري ان طائرات تابعة لسلاح الجو الاسرائيلي قامت بقصف مدفعية تابعة للجيش السوري في الجولان ردا على سقوط قذائف صاروخية في الجولان السوري المحتل.

وسقطت قذيفة أطلقت من الأراضي السورية، اليوم الجمعة، في الجانب المحتل من هضبة الجولان، ولم تسفر عن إصابات أو أي ضرر في الممتلكات، ووفق تقديرات الجيش الإسرائيلي، سقوط القذائف جاء ‘عن طريق الخطأ’ جراء المواجهات قرب الحدود الجنوبية لسورية.

وقال شهود عيان إن صفارات الإنذار دوت في الجولان السوري المحتل، سمع بعدها أصوات الانفجارات، وبحسب الشهود، في البداية سقطت قذيفة واحدة.

وتتكرر كثيرًا حالات سقوط القذائف في الجانب المحتل من هضبة الجولان خلال اندلاع المعارك في الجنوب السوري، وعادة ما تقصف المدفعية الإسرائيلية مواقع بسورية ردًا على هذه القذائف.