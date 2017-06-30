سلفيت:الرد على مخططات الاحتلال في مستعمرة اريئيل بإعمار أرضنا وتعزيز صمودنا

سلفيت/PNN – استنكرت بلدية سلفيت قيام سلطات الاحتلال، بوضع حجر الأساس لما أسمته “كلية تراث” إلى جانب كلية طب في الجامعة الاستيطانية في مستعمرة “أريئيل” المقامة على أراضي المواطنين في مدينة سلفيت والقرى المجاورة.

واعتبرت بلدية سلفيت هذه الخطوة مؤشرا خطيرا على مخططات الاحتلال لتكريس الاستيطان وتوسيعه حيث تشير المعلومات المنشورة إلى نية سلطات الاحتلال لمضاعفة مساحة الجامعة الاستيطانية من 47 ألف متر مربع لتصبح 105 آلاف متر مربع على حساب الأراضي الفلسطينية، فضلا عما تشي به الخطة من محاولات لسرقة التراث والتاريخ الفلسطيني العريق، واصطناع تاريخ وهمي للوجود الاستيطاني الاستعماري.

وقالت البلدية في بيان لها أن هذا المشروع يجري بغطاء ودعم مباشرين من حكومة الاحتلال حيث قام نتنياهو شخصيا برفقة وزير التعليم الإسرائيلي المتطرف نفتالي بينيت بوضع حجر الأساس لهذا المشروع الذي يدعمه الملياردرير الصهيوني المتطرف شيلدون أديرسون بعشرين مليون دولار.

ودعت البلدية الحكومة الفلسطينية وكافة القوى والهيئات والمؤسسات الفلسطينية واصدقاء شعبنا وخاصة حركة المقاطعة ( BDS ) إلى فضح هذا المشروع وأبعاده الاستعمارية الخطيرة على مستقبل المشروع الوطني الفلسطيني، كما دعا عبد الكريم الفتاش رئيس بلدية سلفيت رجال الأعمال والمستثمرين الفلسطينيين والعرب، والجهات الداعمة النزيهة إلى الرد على هذا المشروع الاستيطاني بمشاريع تساهم في تعزيز صمود المواطنين في محافظة سلفيت، وحماية الأرض الفلسطينية، مشيرا إلى أن البلدية مستعدة لتقديم كل التسهيلات والخدمات لاستقبال مثل هذه المشاريع ودعمها بكل السبل، ودعا الفتاش الحكومة إلى بناء قصر ثقافي في مدينة سلفيت استجابة لمطالب المواطنين الملحة، وردا على بناء مركز ثقافي في مستعمرة اريئيل، إضافة إلى بناء كلية تمريض ومستشفى عسكري في المحافة التي تقع في قلب الضفة الغربية ويمكن لمرافقها أن تخدم جميع المحافظات، كما أنها اكثر المحافظات الفلسطينية تضررا ومعاناة من خطر الاستيطان، وقال ” نحن اصحاب الأرض الحقيقيين ونحن وشعبنا أولى بإعمارها وتنميتها والحفاظ على هويتها العربية الفلسطينية الضاربة في أعماق التاريخ” .