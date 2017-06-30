رام الله/PNN – أعلنت وزارة المالية والتخطيط – الإدارة العامة للبترول- أن أسعار المحروقات والغاز للمستهلك في شهر تموز بكافة محافظات الوطن الشمالية والجنوبية اعتبارا من يوم غد السبت، الموافق الأول من تموز 2017، على النحو الآتي:
|
الصــنــف
|
السعر/ شيقل
|
بنزين 95
|
5.69
|
بنزين 98
|
6.22
|
ســـــولار
|
5.15
|
كــــــــــاز
|
5.15
الــغـــــــــاز
1- سعر اسطوانة الغاز 5 كلغم، للمستهلك 23 شيقلا في محل الموزع .
2- سعر اسطوانة الغاز 12 كلغم، للمستهلك 54 شيقلا في محل الموزع.
3- سعر اسطوانة الغاز 48 كغم ، للمستهلك 116 شيقلا في محل الموزع.
4- سعر لتر الغاز واصل إلى العمارات والمؤسسات 2.31 شيقل.
5- خدمة التوصيل لمنزل المستهلك 2 شيقل فقط.
ودعت الإدارة العامة للبترول في وزارة المالية، أصحاب المحطات وموزعي الغاز إلى الالتزام بالأسعار المحددة أعلاه، تحت طائلة المسؤولية القانونية.