اتلاف 220 كغم شمام غير صالحة للاستهلاك في رام الله

رام الله /PNN- اتلفت طواقم الضابطة الجمركية ووزارة الصحة اليوم في محافظة رام الله 220 كغم شمام غير صالحة للاستهلاك الادمي .

وافاد بيان لادارة العلاقات العامه والاعلام بالضابطة الجمركية انه تم ضبط الكمية بناءً على معلومة من مديرية الشرطة تفيد بوجود الكمية داخل احد البسطات بالحسبة بالمدينة حيث تم تحريك دورية للمكان والتحفظ على الكمية وبحضور جهة الاختصاص في وزارة الصحة تم معاينة الكمية والكشف عليها وتبين انها غير صالحة للاستهلاك الادمي لظهور علامات تعفن عليها وانبعاث روائح نتنه منها حيث اقرت اللجنة اتلافها على الفور واستكمال الاجراءات القانونية اللازمة .