تحطم طائرة بدون طيار تابعة لسلاح الجو الأردني دون إصابات

عمان/PNN – أعلن الجيش الأردني اليوم الجمعة، عن تحطم طائرة بدون طيار تابعة لسلاح الجو شمال شرق المملكة اثر خلل فني.

ونقل بيان للجيش عن مصدر عسكري قوله إن “طائرة استطلاع أردنية تعرضت لخلل فني صباح الجمعة ما أدى إلى سقوطها في محافظة المفرق (شمال شرق المملكة)”.

وأضاف البيان الذي أوردته وكالة الأنباء الفرنسية أن: خللا فنيا طرأ على الطائرة ما أدى إلى القيام بهبوط اضطراري في محافظة المفرق، وأثناء عملية الهبوط ارتطمت بالأرض، ما أدى إلى احتراقها دون وقوع إصابات.

ويستخدم الأردن طائرات بدون طيار في إطار المراقبة المكثفة على حدوده الشمالية والشرقية خصوصا بعد اعلانها منطقة عسكرية مغلقة اثر هجوم بسيارة مفخخة على موقع عسكري أردني يقدم خدمات للاجئين في منطقة الركبان اوقع سبعة قتلى و13 جريحا في 21 حزيران/ يونيو 2016.