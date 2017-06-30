دفعة جديدة من القوات التركية تصل قطر

الدوحة/PNN – نقلت “الجزيرة نت” عن وزارة الدفاع القطرية قولها إن دفعة تعزيزية جديدة من القوات المسلحة التركية وصلت إلى قاعدة العديد الجوية لتلتحق بالقوات الموجودة حاليا التي بدأت مهامها التدريبية مطلع الأسبوع الماضي.

وتستكمل هذه القوات عقب وصولها التمارين المشتركة ضمن الاتفاقيات المتبادلة بين دولة قطر وتركيا.

وبحسب المصدر تأتي هذه التمارين “المخطط لها مسبقا ضمن اتفاقية الدفاع المشترك الموقعة بين الدوحة وأنقرة، والتي تهدف إلى رفع القدرات الدفاعية ودعم جهود مكافحة الإرهاب وحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة”.

إلى ذلك، من المنتظر أن يلتقي وزير الدفاع القطري، خالد بن محمد العطية، الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، بعد أن وصل مساء الخميس إلى أنقرة، للقاء نظيره التركي فكري إيشيق.

يذكر ان طلائع القوات التركية وصلت إلى الدوحة في 18 حزيران/يونيو الجاري، وقد أجرت هذه القوات أولى تدريباتها العسكرية في كتيبة طارق بن زياد بالعاصمة القطرية.

وأقر البرلمان التركي في 8 حزيران/يونيو الجاري بالأغلبية الاتفاقيات المتعلقة بتعزيز التعاون العسكري بين تركيا وقطر والتي أبرمت أواخر العام 2015 وعدلت في نوفمبر/تشرين الثاني 2016 وهي تمنح تركيا حق إقامة قواعد عسكرية في قطر ونشر قوات عسكرية يتم تحديد حجمها بتوافق البلدين.