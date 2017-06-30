أخبار فليكية 30.06.2017

خلو المسار وتواجد القمر في الابراج خلال شهر 7/2017

عندما ينتقل القمر من برج الى اخر ولا يشكل زاوية مع احد الكواكب الرئيسية تتشكل فترة سلبية نسميها بفترة “خلو المسار” وهي لا تصلح لاي خطوة جديدة مهمة في حياتنا ويشمل ذلك مواليد جميع الابراج بدون استثناء.

فيما يلي هذه الفترات لشهر تموز / يوليو 7/2017 حسب توقيت غرنيتش GMT:

* ملاحظة: خلو المسار يبدأ وينتهي في نفس اليوم عدا يوم 29 فهو ينتهي في 30.

اليوم التاريخ الساعات ( تتم القراءة من اليسار الى اليمين )

الاحد 2.7.2017 17:00 – 13:16

الاربعاء 5.7.2017 05:08 – 01:34

الجمعة 7.7.2017 17:45 – 14:12

الاثنين 10.7.2017 05:35 – 02:12

الاربعاء 12.7.2017 15:51 – 12:40

الجمعة 14.7.2017 23:52 – 17:00

الاثنين 17.7.2017 05:04 – 02:19

الاربعاء 19.7.2017 07:31 – 06:11

الجمعة 21.7.2017 08:09 – 05:41

الاحد 23.7.2017 08:34 – 06:05

الثلاثاء 25.7.2017 10:32 – 09:22

الخميس 27.7.2017 15:37 – 06:31

السبت 29.7.2017 00:23 – 21:30 *

فيما يلي وضعية القمر في الابراج خلال شهر تموز 7/2017:

1,2 الميزان

3,4 العقرب

5,6,7 القوس

8,9 الجدي

10,11,12 الدلو

13,14 الحوت

15,16 الحمل

17,18 الثور

19,20 الجوزاء

21,22 السرطان

23,24,25 الاسد

25,26,27 العذراء

28,29 الميزان

30,31 العقرب