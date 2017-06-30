إتلاف كمية من لحوم الدجاج غير صالحة للاستهلاك في طولكرم

طولكرم/PNN-أتلفت طواقم الضابطة الجمركية ومديرية الزراعة والبيطرة في محافظة طولكرم، اليوم الجمعة، لحوم دجاج غير صالحة للاستهلاك الآدمي ولا تحمل أي شهادة صحية.

وأفاد بيان لإدارة العلاقات العامة والإعلام بالضابطة الجمركية، بأن عملية الضبط تمت بناء على معلومة خاصة بالمديرية تفيد بوجود الكمية داخل مسلخ في إحدى قرى المحافظة، حيث تم تحريك دورية للمكان برفقة الزراعة والطبيب البيطري وبالبحث والتفتيش تم ضبط 460 كيلوغراما من لحوم الدجاج والكبدة.

وأضاف البيان أنه بعد معاينة الكمية والكشف عليها تبين أنها غير صالحة للاستهلاك الآدمي لظهور علامات تعفن وانبعاث روائح نتنة منها، وأنها، كذلك، لا تحمل شهادة صحية، حيث أقرت اللجنة إتلافها على الفور، وتحويل القضية للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.