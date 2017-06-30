حيل بسيطة وذكية للقضاء على رائحة الفم الكريهة

تعاني بعض السيدات من رائحة الفم الكريهة، الأمر المزعج والمحرج الذي يتسبب في إبتعادها عن الناس وأحبائها، ذلك خوفا من نفورهم منها.

تتكون رائحة الفم الكريهة بسبب تراكم البكثيريا في الفم نتيجة بعض العادات السيئة التي نقوم بها يوميا، كالتدخين، شرب القهوة على الريق كل صباح، تناول الأطعمة التي تحوي بهارات حارقة وبعض الأطعمة، كما أن عدم العناية بنظافة الفم والأسنان تعد عامل قوي لصدور هذه الرائحة الكريهة وأخيرا تساهم بعض الأدوية أو تقرح المعدة في خروج رائحة كريهة من الفم يصعب التخلص منها.

لذا تلجأ معظم النساء إلى غاسول الفم أو منتجات تعطير الفم أو تناول أقراص النعناع للحد قليلا من رائحة الفم الكريهة، لكن هذه الأخيرة تبقى حلول مؤقتة.

إليك حيل طبيعية فعالة لمكافحة رائحة الفم الكريهة والقضاء عليها:

1 – بذور الكتان لمكافحة رائحة الفم الكريهة، إليك الطريقة:

قومي بمضغ ملعقة من بذور الكتان دون بلعه، ثم قومي بفرك أسنانك بفرشاة الأسنان جافة، ثم استخدمي معجون الأسنان واشطفي بالماء. تقوم هذه البذور بتلميع أنانك وإزالة الإصفرار غير أنها تقضي تماما على رائحة الفم الكريهة والبلاك.

2- ملح البحر للتخلص من رائحة الفم الكريهة:

صبي القليل من ملح البحر أو صودا الخبز على فرشاة الأسنان المبللة بالماء، ثم افركي أسنانك جيد لمدة 10 دقائق، كرري هذه العملية مرة واحدة في الأسبوع للحصول على نتائج أفضل.

هذه الحيلة تساعد على التخلص من رائحة الفم الكريهة والبلاك، لأن صودا الخبز وملح البحر تحتويان على خصائص مضادة للجراثيم وتعمل على تبييض الأسنان.