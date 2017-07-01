مقتل طبيبة واصابة 6 اشخاص آخرين في اطلاق نار في نيويورك

نيويورك/PNN- فتح طبيب سابق في مستشفى بحي برونكس في نيويورك، النار على زملائه السابقين، ما أسفر عن مقتل طبيبة وإصابة ستة أشخاص آخرين، قبل أن يقتل نفسه.

واستبعد رئيس بلدية نيويورك بيل دي بلاسيو، ورئيس الشرطة جيمس اونيل، بحسب وكالة “فرانس برس”، أن يكون الهجوم مرتبطا بجهاديين، وأشارا إلى أن مطلق النار كان طبيبا وموظفا سابقا في “ليبانون هوسبيتال” أحد اكبر المستشفيات في برونكس.

ولم يؤكد المسؤولان معلومات اوردتها العديد من وسائل الاعلام التي حددت المهاجم على انه هنري بيلو الطبيب البالغ من العمر (45 عاما).

واشار رئيس البلدية الى ان هناك العديد من الاطباء “بين الحياة والموت”، من دون ان يحدد عددهم.