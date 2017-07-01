باكستان: ارتفاع حصيلة ضحايا حريق صهريج النفط إلى 190

اسلام اباد/PNN- أعلنت مصادر طبية ورسمية باكستانية، اليوم السبت، أن عدد ضحايا الحريق الذي نجم عن اشتعال النيران في شاحنة صهريج تنقل نفطا، الأحد الماضي، قد ارتفع إلى 190، وذلك بعد وفاة 16 من المصابين.

وقالت مديرة مستشفى فيكتوريا في باهاوالبور، طاهرة بارفين إن “حصيلة قتلى حريق شاحنة الصهريج ارتفعت إلى 190 بعد وفاة عدد آخر من الجرحى”.

وقد أكد هذه الحصيلة أيضا مسؤول في الإدارة المحلية.

وكانت قد انقلبت الشاحنة في وقت مبكر من صباح الأحد في وسط باكستان على طريق رئيسي بين كراتشي ولاهور، ما أدى إلى تسرب 40 ألف ليتر من الوقود.

وسرعان ما اندفع عشرات الأشخاص من إحدى القرى يحملون أوان لجمع النفط المتسرب. بعدها بدقائق انفجرت الشاحنة، واندلع حريق هائل تصاعد دخانه الأسود عاليا في السماء.

وأوضح المتحدث باسم شرطة الطرق السريعة في باكستان، عمران شاه، أن تحقيقا حكوميا في الحادث اكتشف تورط خمسة ضباط شرطة في الواقعة عبر إخفاء معلومات، دون كشف مزيد من التفاصيل.

وقال شاه لفرانس برس “جرى تعليق عملهم على الفور مع استمرار التحقيقات”.

وتزامن الحادث المروع مع أولى أيام عيد الفطر في باكستان.

يشار إلى أن باكستان لديها سجل مروع من حوادث السير بسبب سوء حال الطرق ونقص صيانة الآليات وتهور السائقين.

وفي العام 2015، لقي 62 شخصا، على الأقل، مصارعهم، بينهم عدد من النساء والأطفال، في جنوب باكستان، عندما اصطدمت حافلتهم بشاحنة صهريج، فاندلع حريق كبير أدى إلى تفحم الضحايا.