اعداد من ثعبان الماء (Natrix Tessellate) في برك سليمان

بيت لحم/PNN- رامي دعيبس- وثق الباحث البيئي الدكتور وليد باشا مدير مركز الباشا العلمي للدراسات والأبحاث خلال دراسة مسحية أعداد من ثعبان الماء.

وقال د. باشا أن ثعبان الماء يعد من الثعابين الغير سامة المتواجدة في الأماكن الرطبة في فلسطين وتتغذى على البرمائيات وهو ثعبان ينشط نهارا وينتمي إلى فصيلة الأحناش وقد يصل طول البالغ منه إلى متر.

وأكد د. باشا انه في حال الدفاع عن النفس يطلق الثعبان رائحة كريهة ليبعد أعدائه، وتعد رقبة الثعبان نحيفة تفصل الرأس ذو شكل حافر الفرس عن الجسم الاسطواني والذيل المدبب ويتفاوت لون الأفعى ما بين الأخضر والبني والليموني والرمادي مع بقع تمتد على طول الجسم.

وتابع الباشا أن الثعبان يتزاوج بين شهر نيسان وحزيران وتضع الانثى ما بين 10-30 بيضة في تموز وتفقس في أيلول.

ويعد التوثيق الجديد لأعداد من هذا الثعبان في برك سليمان وخاصة البركة الوسطى إلى بشائر بفترة تزاوج جيدة لهذا الثعبان والذي سيغني التنوع الحيوي للمنطقة والتي يأمل د. باشا بان تأخذ أكثر عناية من قبل المهتمين كموقع مهم للتنوع البيولوجي في جنوب فلسطين.

ويذكر بان د. باشا رصد هذا العام العديد من الطيور في المنطقة من تكاثر لدجاجة الماء والغطاس الصغير بالإضافة إلى تمركز زوج من الزقزاق والتي يأمل بان يتكاثر في المنطقة بالإضافة إلى غراب الليل والبلشون الرمادي والعديد من الطيور المغردة والهازجة.