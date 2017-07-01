هذا هو الشئ الوحيد الذي ترفض العائلة المالكة البريطانية تناوله!

تعد العائلة المالكة البريطانية واحدة من أشهر العائلات المالكة في العالم، ودائماً ما تحظى باهتمام وسائل الإعلام الدولية، ويحرص الكثيرون حول العالم على متابعة أخبارها؛ ومؤخراً كشفت طاهية كانت تعمل لدى الأميرة “ديانا” عن أمر طريف بشأن أفراد هذه العائلة.

وجاء في تقرير نشرته صحيفة “ميرور” البريطانية أن هذه الطاهية “كارولين روب”، كانت قد عملت بدوام كامل في قصر “كنسينغتون”، خلال الفترة ما بين عامي 1989 و2000، وأعدت وجبات للأمير “تشارلز” والأميرة “ديانا”، والأميرين “ويليام” و”هاري”.

وبسؤال “روب” خلال مقابلة صحفية عما إذا كان هناك أي شئ لا يُسمح لها بإعداده لأفراد العائلة المالكة، ردت قائلة إن الشئ الوحيد الذي كان ممنوعاً هو “الثوم”.

وتابعت موضحة أن السبب وراء ذلك يرجع إلى أن أفراد العائلة المالكة كثيراً ما يحضرون مناسبات عامة ويلتقون بأشخاص ويتحدثون معهم عن قرب، لذلك كانوا يرفضون وجود الثوم في الطعام.

وهو أمر طبيعي تماماً كي يتمكنوا من التمتع برائحة فم منتعشة ويتجنبوا التعرض لأي موقف محرج.

المصدر: MSN.