اجهزة حماس تمنع عضو مركزية فتح أحمد حلس من التوجه إلى رام الله

غزة/PNN/منعت أجهزة أمن حماس أحمد حلس (أبو ماهر) عضو اللجنة المركزية لحركة “فتــــــــح” مفوض عام التعبئة والتنظيم في المحافظات الجنوبية من التوجه إلى رام الله عبر معبر بيت حانون وفق ما افاد بيان لحركة فتح في قطاع غزة.

وعبَّرت حركة “فتــــــــــح” عن رفضها واستهجانها واستنكارها لممارسات حركة حماس التي تتنافى مع القيم الوطنية وأبجديات العمل الوطني ففي الوقت الذي تسعى فيه حركة “فتــــــــــح” جاهدة إلى إنهاء الانقسام من منطلق المسؤولية الوطنية والمصلحة العليا لأبناء شعبنا وقضيتنا إلا أن حركة حماس مازالت مصرة على التصعيد ورفض اللحمة الوطنية من خلال ممارساتها والتي آخرها اليوم منع رموز العمل الوطني من التنقل بين شطري الوطن.

وفي السياق ذاته دعت حركة “فتـح” قيادة حركة حماس للكف عن مثل هذه الممارسات والاستجابة لنداء الوطن بما يؤسس لطي صفحة الانقسام البغيض.