الضابطة الجمركية: اتلاف كميات كبيرة من الدجاج والشمام الفاسد بطولكرم ورام الله 

رام الله/PNN/ اتلف جهاز الضابطة الجمركية في الاراضي الفلسطينية كميات كبيرة من الدجاج والشمام الفاسد خلال عملياتها في محافظتي رام الله وطولكرم.

و اتلفت طواقم الضابطة الجمركية ووزارة الصحة اليوم في محافظة رام الله 220 كغم شمام غير صالحة للاستهلاك الادمي .

وافاد بيان لادارة العلاقات العامه والاعلام بالضابطة الجمركية انه تم ضبط الكمية بناءً على معلومة من مديرية الشرطة تفيد بوجود الكمية داخل احد البسطات بالحسبة بالمدينة حيث تم تحريك دورية للمكان والتحفظ على الكمية وبحضور جهة الاختصاص في وزارة الصحة تم معاينة الكمية والكشف عليها وتبين انها غير صالحة للاستهلاك الادمي لظهور علامات تعفن عليها وانبعاث روائح نتنه منها حيث اقرت اللجنة اتلافها على الفور واستكمال الاجراءات القانونية اللازمة .

على صعيد اخر اتلفت طواقم الضابطة الجمركية ومديرية الزراعة والبيطره في محافظة طولكرم اليوم 460 كغم لحمة دجاج غير صالحة للاستهلاك الادمي ولا تحمل اي شهادة صحية .

وافاد بيان لادارة العلاقات العامه والاعلام بالضابطة الجمركية انه تم ضبط الكمية بناءً على معلومة خاصة بالمديرية تفيد بوجود الكمية داخل احد المسالخ بقرى المحافظة، حيث تم تحريك دورية للمكان برفقة الزراعة والطبيب البيطري وبالبحث والتفتيش تم ضبط 460 كغم لحم دجاج وكبدة وبعد معاينة الكمية والكشف عليها تبين انها غير صالحة للاستهلاك الادمي لظهور علامات تعفن وانبعاث روائح نتنه منها ولا تحمل شهادة صحية.

وبعد عملية الفحص والضبط اقرت اللجنة اتلافها على الفور وتحويل القضية للنيابة العامة لاستكمال الاجراءات القانونية اللازمة .