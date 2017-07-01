غوتيرس يؤكد التزامه التام ببذل كل جهد ممكن لتحقيق حل الدولتين

نيويورك/PNN- أكد الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيرس، التزامه التام ببذل كل جهد ممكن، لتحقيق خيار الدولتين على حدود الرابع من حزيران عام 1967.

وأبلغ غوتيرس، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، في اتصال هاتفي، إنه قرر أن يقوم بزيارة إلى المنطقة في شهر آب المقبل للعمل من اجل احياء عملية السلام.

وعلى صعيد آخر، التقى عريقات في مقر إقامته في واشنطن، اليوم السبت، المبعوث الأميركي لعملية السلام جيسن جرين بلات، بحضور رئيس بعثة منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن السفير حسام زملط.