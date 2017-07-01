اردوغان وبوتين يعتزمان بحث الملف السوري على هامش قمة مجموعة العشرين بالمانيا

أنقرة/PNN- يعتزم الرئيسان التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، بحث الملف السوري بكامل تفاصيله، خلال لقائهما المرتقب في السابع من الشهر الحالي بمدينة هامبورغ الألمانية التي تستعد لاحتضان قمة مجموعة العشرين.

وأوضحت مصادر في الرئاسة الروسية (الكرملين)، أنّ أردوغان وبوتين اتفقا خلال مكالمتهما الهاتفية أمس الجمعة، على عقد لقاء في السابع من الشهر الجاري، وبحث عدد من القضايا الاقليمية ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

وأضافت المصادر الروسية أنّ ملف الأزمة الخليجية الحاصلة بين قطر وعدد من الدول العربية الأخرى، سيكون حاضراً وبقوة ضمن أجندة الزعيمين في هامبورغ.

وفي هذه الأثناء تتداول في وسائل الإعلام التركية، أنباءً عن احتمال شن القوات التركية مداهمة عسكرية ضدّ عناصر حزب الاتحاد الديمقراطي الإرهابي في منطقة عفرين بريف حلب السورية، بسبب تعرض أراضيها لقصف مدفعي من تلك المنطقة.

وتعاظمت هذه الأنباء بعد سحب روسيا قواتها من عفرين قبل عدة أيام، وتكثيف السلطات التركية لتعزيزاتها العسكرية في المناطق الحدودية المتاخمة لعفرين السورية.

المصدر: ترك برس.