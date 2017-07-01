روساريو/PNN- وصل نجم كرة القدم الإسباني الدولي جيرارد بيكيه، وصديقته مغنية البوب الكولومبية الشهيرة شاكيرا، إلى مدينة روساريو الأرجنتينية، لحضور حفل زفاف الأرجنتيني ليونيل ميسي، زميل بيكيه في صفوف برشلونة.

وجاء وصول بيكيه وشاكيرا على متن طائرة خاصة إلى مدينة روساريو التي تبعد 300 كيلومتر عن العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، ثم انتقلا وسط حراسة مشددة إلى الفندق الذي يقام فيه حفل زفاف ميسي على صديقته أنتونيلا روكوزو.

وتضمن موكب الحراسة 10 دراجات نارية، و4 سيارات شرطة لتأمين شاكيرا وصديقها بيكيه، اللذين نالا استقبالا رائعا من أعداد كبيرة من المواطنين خلال الطريق إلى الفندق.

ووجه ميسي الدعوة إلى 260 شخصا لحضور الحفل، ويبرز من بين الحضور عدد كبير من زملائه الحاليين والسابقين في برشلونة والمنتخب الأرجنتيني.

ويرتبط ميسي وأنتونيلا بصداقة وعلاقة حب قوية منذ نحو 10 سنوات كما أنجبا تياجو (أربع سنوات) وماتيو الذي يحتفل بعيد ميلاده الثاني في سبتمبر المقبل.