لندن/PNN- يشعر مدرب مانشستر يونايتد جوزيه مورينيو، بالغضب من إدارة النادي، بسبب نشاطها البطيء في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقبل أسبوع واحد من تجمع اللاعبين، قبل بداية الموسم الجديد، تمهيدا للسفر إلى الولايات المتحدة لإجراء مباريات ودية، لم يحصل مورينيو سوى على هدف واحد من أصل 4 حددها هذا الصيف.

وتعاقد مانشستر يونايتد مع قلب دفاع بنفيكا والمنتخب السويدي فيكتور ليندولف، إلا أن وتيرة المفاوضات مع ألفارو موراتا ونيمانيا ماتيتش وإيفان بيريسيتش انخفضت كثيرا في الفترة الماضية.

وسيخوض يونايتد 5 مباريات استعدادية في الولايات المتحدة، ويريد مورينيو التعاقد مع أهدافه قبل انطلاق الجولة التحضيرية، ويعمل المدير التنفيذي إد وودوارد بجد على إنهاء الصفقات، لكنه يصطدم بعقبات من قبل أندية اللاعبين.

وتعرض وودوارد لانتقادات عنيفة على شبكات التواصل الاجتماعي بعدما شوهد في نيوزيلندا وهو يتابع مباريات المنتخب الإنجليزي للرجبي، في وقت يحتاجه النادي لإتمام صفقات التعاقد مع لاعبين بارزين.

وينصب قلق مورينيو على وجه الخصوص حول موراتا، الذي يريد منه النادي الإعلان عن نيته الانتقال إلى مانشستر يونايتد، علما بأنه قطع شهر عسله بعد زواجه للحديث مع إدارة ريال مدريد حول مستقبله.

وينوي مانشستر يونايتد التقدم بعرض قيمته 60 مليون جنيه إسترليني للتعاقد مع موراتا، إلا أن إدارة النادي الملكي تطالب بـ80 مليون جنيه إسترليني.

أما بيريسيتش فإن ناديه إنتر ميلان ينوي تقديم عقد جديد له، للإبقاء على خدماته، علما بأن مانشستر يونايتد عرض 25 مليون جنيه إسترليني للتعاقد معه، في وقت تطالب فيه إدارة الـ”نيراتزوري” بحوالي 40 مليون جنيه إسترليني.

ويبدو الصربي ماتيتش قريبا من الانضمام إلى مانشستر يونايتد، بيد أن مدرب تشيلسي أنطونيو كونتي يتطلع لتعويضه بلاعب وسط جديد قبل التخلي عنه.

المصدر: كووورة.