اسطورة انجلترا ينتقد كريستيانو رونالدو بطريقة غير مباشرة

مدريد/PNN- وجه أسطورة إنجلترا السابق ألان شيرر، أحد أشهر مهاجمي الدوري الإنجليزي على مر التاريخ، انتقادًا غير مباشر للاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم منتخب البرتغال وريال مدريد الإسباني.

ويعتقد شيرر أنه كان يتوجب على كريستيانو رونالدو أن يسدد ضربة الجزاء أمام منتخب تشيلي مبكرًا، بعد أن فشل ثلاثة لاعبين من منتخب البرتغال في تسجيل أي ركلة خلال نصف نهائي كأس القارات الذي أُقصي منه برازيل أوروبا أول أمس الأربعاء.

ونشر ألان شيرر تغريدة عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” وقال: “ما هو المغزي أن يسدد أفضل مسدد ضربات جزاء لديك في النهاية؟”.

وسأل أحد المتابعين عن طريقة تسديده لضربات الجزاء وإن كان يذهب دائمًا لتسديد أول ركلة أو يترك المدرب يقرر، فقال: “أنا أقول أريد أن أكون الأول”.

ولم يسدد البرتغالي كريستيانو رونالدو أي ركلة جزاء مع منتخب البرتغال في نصف نهائي كأس القارات أمام منتخب تشيلي، وكان من المقرر أن تكون تسديدته هي الخامسة، إلا أن البرتغال خسرت المباراة بعد ثلاث ركلات فقط.