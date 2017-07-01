التوقيع على اضخم صفقة اسلحة بين اسرائيل والهند الثلاثاء

بيت لحم/PNN- ذكر صحيفة يديعوت بأن اضخم صفقة أسلحة بين إسرائيل والهند ستوقع الثلاثاء القادم حيث ستقوم إسرائيل بموجبها بيع أسلحة للهند تتضمن انظمة دفاعات جوية لا يوجد مثيلها في العالم اضافة لطائرات استطلاع وطائرات تجسس والاف الصواريخ المضادة للدبابات واسلحة أخرى.

وتقدر الصفقة بمليارات الدولارات وستوقع الصفقه خلال زيارة تاريخية للرئيس الهندي نردندا مودي والذي سيصل لإسرائيل يوم الثلاثاء المقبل بمناسبة مرور 25 عاما على العلاقات الدبلوماسية بين إسرائيل والهند .

وتعتبر الهند اكثر دول العالم استيرادا للأسلحة الإسرائيلية وتقدر الصفقة التي سيتم توقيعها بقيمة 1.6 مليار دولار وتشتمل الصفقة ايضا بيع صاروخ براك 8 ومنصات صواريخ ووسائل اتصالات وردارات .

كما سيلتقي الرئيس الهندي مودي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال زيارته لرام الله .