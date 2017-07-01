الشرطة: 60 الف مسافر تنقلوا عبر معبر الكرامة وتوقيف 63 مطلوبا الاسبوع الماضي‎

أريحا/PNN- تنقل ما يقارب 60 ألف مواطن ومواطنة وزائر عبر معبر الكرامة خلال الأسبوع الماضي، فيما أوقفت الشرطة 63 مطلوبا جنائياً.

وذكر بيان لإدارة العلاقات العامة و الإعلام في الشرطة ” أن عدد المغادرين خلال الأسبوع بلغ (31442) شخصا ، فيما بلغ عدد المسافرين القادمين (28344) شخصا، وأن حركة المسافرين كانت متوسطة .

وأشار التقرير إلى أن شرطة المعبر قبضت خلال الفترة نفسها على (63) مطلوبا جنائيا وممنوعا من السفر، سواء أثناء محاولتهم المغادرة عبر المعبر ، أو ترقب وصولهم أثناء دخولهم للأراضي الفلسطينية ، وهم مطلوبين في قضايا مرفوعة أمام المحاكم الفلسطينية على اختلاف تقسيماتها.

و أضاف التقرير ” أن جميع الأجهزة الأمنية و المدنية في الإدارة العامة للمعابر و الحدود قدمت العديد من التسهيلات والخدمات لكافة المواطنين ، حيث تم التنسيق ل (18) حالة مرضية للسفر ما بين جانبي المعبر في سيارات الإسعاف الفلسطينية ، فيما أعاد الجانب الإسرائيلي (69) مواطناً خلال الفترة نفسها بحجة الأسباب الأمنية “.