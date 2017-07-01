اضخم حاملة طائرات امريكية ترسو في حيفا

بيت لحم/PNN- ذكرت صحيفة يديعوت، بأن حاملة الطيران الامريكية ” جورج بوش” رست صباح اليوم السبت ، امام ميناء حيفا وبسبب حجمها الضخم بقيت على بعد 4 كيلو من الميناء وعلى متنها 5700 جندي امريكي.

وقالت الصحيفة ان حاملة الطيران يبلغ ارتفاعها قرابة 20 طابقاً ويبلغ طولها 333 متراً وعلى متنها 80 طائرة مقاتلة وتعمل بمحركين يعملان بالطاقة النووية وستبقى الحاملة امام شاطئ حيفا حتى الاربعاء المقبل.

وقد كانت سفن الاسطول الامريكي ترسو دائما في ميناء حيفا ولكن بعد اندلاع الانتفاضة الثانية في عام 2000 انتفاضة الأقصى توقف الاسطول الامريكي عن الرسو في ميناء حيفا ولكن في عام 2007 وصلت سفينة حربية امريكية لميناء حيفا ولكن حاملات طائرات لم تصل لإسرائيل منذ 17عاما .