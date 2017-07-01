مركز القدس: الاحتلال اعتقل خلال حزيران 349 مواطناً بينهم 31 طفلاً و10 نساء ونائب ووزير سابق

رام الله/PNN- أشارت دراسة احصائية أعدها مركز القدس لدراسات الشأن الاسرائيلي والفلسطيني، الى تصاعد الاعتقالات التي نفذها جيش الاحتلال في مختلف مناطق الضفة الغربية خلال شهر حزيران للعام 2017، حيث بلغت مجمل الاعتقالات 349.

وبيّنت الدراسة أن جيش الاحتلال نفذ 394 عملية اعتقال لمواطن/ة، في مختلف مناطق الضفة الغربية، وفق توثيق المركز للاعتقالات المُعلن عنها.

وأوضحت الدراسة الى أن مدينة القدس كما كل شهر، تصدرت قائمة المحافظات التي نفذ فيها الاحتلال حملات اعتقالية واسعة، حيث بلغ أعداد المعتقلين المقدسيين 93، ثم محافظة الخليل بـ 61 أسيراً، يليها محافظة رام الله بعدد أسرى بلغ 46، ثم محافظة بيت لحم بـ 40 أسيراً، ثم محافظتة جنين بعدد أسرى 26، ثم محافظة نابلس بـ 21 أسيراً، ثم محافظة طولكرم بعدد أسرى 18 أسيراً، ثم من مدن الداخل المحتل حيث بلغ عدد االعتقالات 15 شاباً، ثم محافظة قلقيلية بـ 11 أسيراً، يليها الأغوار الشمالية حيث اعتقلت قوات الاحتلال خلال حزيران 6 مواطنين فيها، يليها محافظة أريحا بعدد أسرى 4، ثم سلفيت بعدد أسرى 3، وكذلك سجلت طوباس اعتقال مواطن، وقطاع غزة اعتقال مواطن.

وينوّه المركز، الى أن حالات اعتقال عديدة تمرّ دون الاعلان عنها اعلامياً.

الأطفال:

وبلغ عدد الأطفال الذين جرى اعتقالهم خلال حزيران، 31 طفلاً موزعين على محافظات الضفة المحتلة، وتصدرت مدينة الخليل قائمة المحافظات التي اعتقل منها أكبر عدد من الأطفال وبلغ عددهم 11 طفلاً، ثم محافظة القدس والتي سجلت اعتقال 9 طفلاً، وسجلت محافظة بيت لحم اعتقال 5 أطفال، ثم محافظتي جنين ونابلس باعتقال طفلين من كل محافظة، ثم محافظتي قلقيلية وطولكرم باعتقال طفل من كل محافظة خلال حزيران.

وكان من أصغر الأطفال عمراً الذين جرى اعتقالهم، هو الطفل حمزة العباسي من بلدة سوان في القدس المحتلة، ويبلغ من العمر 6 أعوام، جرى اعتقاله من منزله ثم أفرج عنه فيما بعد.

النساء:

وقالت الاحصائية التي أعدها مركز القدس، إن جيش الاحتلال اعتقل في شهر حزيران 10 نساء من مختلف محافظات الضفة، حيث اعتقلت قوات الاحتلال 3 سيدات من محافظة القدس، و3 أخريات من محافظة الخليل، وسيدتان من محافظة رام الله، وسيدة من محافظة بيت لحم وأخرى من محافظة جنين.

اعتقال وزير سابق:

اقدمت سلطات الاحتلال خلال شهر حزيران على اعتقال الوزير السابق وصفي قبها من جنين، علماً أنه أسير محرر، وشغل منصب وزير الأسرى في الحكومة العاشرة، وأمضى عشرات السنوات في سجون الاحتلال.

النواب:

وشهد شهر حزيران اعتقال النائب في المجلس التشريهي محمد بدر من محافظة الخليل، وبذلك يصل عدد النواب الأسرى في سجون الاحتلال الى 12 نائباً، حيث تواصل سلطات الاحتلال اعتقالها لـمروان البرغوثي المحكوم بالسجن المؤبد 5 مرات، وأحمد سعدات المحكوم بالسجن 30 عاماً، وحسن يوسف والمعتقل ادارياً،ومحمد جمال النتشة، وعزام سلهب واحمد مبارك وثلاثتهم يخضعون للاعتقال الإداري، ومحمد الطل، وخالد طافش وأنور زبون، وابراهيم دحبور ومحمد بدر.

وفي تعدي سافر على حقوق الانسان الفلسطيني، اقدمت قوات الاحتلال على اعتقال الشاب الكفيف محمد اشتية من نابلس في التاسع عشر من حزيران، كما وأعادت اعتقال الأسير المحرر أنس شديد بعد أقل من أسبوعين من الافراج عنه عقب خوضه معركة الاضراب عن الطعام استمرت 90 يوماً رفضاً للاعتقال الاداري.

ولم يكتفِ الاحتلال بقمع الفلسطينيين، حيث اعتقل مسلميْن أثناء اعتكافهما في المسجد الأقصى في أواخر شهر رمضان الذي صادف حلوله خلال حزيران المنصرم.