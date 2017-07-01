في عيد الشرطة: النضال الشعبي تثمن جهودهم في حفظ الامن والأمان وتطبيق القانون

رام الله/PNN- ثمنت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني الدور الحيوي والهام والجهود التي تبذلها الشرطة الفلسطينية ، من أجل حفظ الامن والأمان والنظام وتطبيق القانون في المجتمع الفلسطيني ، وصون وحماية الممتلكات العامة والخاصة في دولة فلسطين .

وقالت الجبهة في عيد الشرطة الفلسطينية والذي يصادف الاول من شهر تموز من كل عام، إن شرطة دولة فلسطين بقيادة اللواء حازم عطا الله ، تبذل كافة الجهود وتسخر كافة الامكانيات من أجل مجتمع فلسطيني يسوده الامن والأمان وهي حريصة كل الحرص على عمل متواصل لحماية ابناء شعبنا .

وقالت نستذكر اليوم كافة شهداء منتسبي جهاز الشرطة الفلسطيني ، والأسرى ايضا ، فهذا دليل على أن ابناء الاجهزة الامنية في دولة فلسطين مناضلون وإخوة درب في طريق التحرير وإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية بعاصمتها القدس .

وتقدمت الجبهة بالتهنئة للرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين القائد الأعلى لقوى الامن الفلسطينية ،ولرئيس الوزراء وزير الداخلية الدكتور رامي الحمدلله ، ولمدير عام الشرطة الفلسطينية اللواء حازم عطا الله ، ولكافة منتسبي جهاز الشرطة في دولة فلسطين .