أكاديمية من الجامعة الإسلامية تفوز بجائزة بوول ويبلي للإبداع في التعليم الدولي-بريطانيا

غزة/PNN/فازت الدكتورة خولة بدوان– المحاضرة في قسم اللغة الإنجليزية بكلية الآداب بالجامعة الإسلامية – المتواجدة حالياً في جامعة مانشيستر ميتروبوليتان البريطانية، بجائزة بوول ويبلي للإبداع في التعليم الدولي التي يمنحها مجلس المملكة المتحدة لشئون الطلبة الدوليين UKCISA .

حازت الدكتورة بدوان على الجائزة عن مشروعها الذي تناول استراتيجيات استقطاب الطلبة الدوليين وتأثيرها على تجارب الطلبة الدوليين في المملكة المتحدة، وقد أشادت لجنة التحكيم بالبحث الذي أشرفت عليه الدكتورة بدوان لما له من تأثير مهم على ممارسات استقطاب الطلبة الأجانب في المملكة المتحدة.

بدورها، عبرت الدكتورة بدوان عن فخرها بحصولها على الجائزة وتقدير الجهة المانحة لأهمية مشروعها البحثي الذي أجاب عن تساؤلات مهمة حول إيجاد طرق مبتكرة لتحسين الممارسات المهنية للطلبة الأجانب المتواجدين في المملكة المتحدة.

من ناحيته، عبر الدكتور أيمن الحلاق- رئيس قسم اللغة الإنجليزية بالجامعة الإسلامية- عن سعادته البالغة بحصول الزميلة الدكتورة بدوان على الجائزة، وأشاد بأدائها الأكاديمي المتميز سواء كطالبة في القسم أو كزميلة ضمن طاقم هيئة التدريس، ولفت الدكتور الحلاق إلى أن حصول الدكتورة بدوان على الجائزة يبرز كفاءة الطاقم التدريسي بقسم اللغة الإنجليزية، ويظهر تميز خريجي القسم الذين أثبتوا جدارتهم وكفاءتهم في مجالات عديدة داخل الوطن وخارجه.

ومن الجدير بالذكر أن الدكتورة بدوان كانت قد تخرجت من قسم اللغة الإنجليزية بالجامعة الإسلامية عام 2007م، وثم عملت محاضرة في القسم، إلى أن تم ابتعاثها من الجامعة لدراسة الدكتوراه في إحدى جامعات المملكة المتحدة.