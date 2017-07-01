بعثة منتخب قدامى لاعبي فلسطين تغادر إلى الجزائر

بيت لحم/PNN – غادرت بعثة منتخب قدامى فلسطين لكرة القدم اليوم السبت، ارض الوطن متوجهة إلى الاردن ومن ثم إلى الجزائر، لإجراء عدة لقاءات كروية احياء ليوم استقلال الجزائر الذي يصادف في الخامس من الشهر الجاري.

وقال منسق البعثة معتصم صباريني، إن الدعوة وجهت للمنتخب من قبل جمعية الشباب وحواء المستقبل، حيث سيخوض 4 مباريات من اهمها مع منتخب الامن الوطني للجزائر.

واشار إلى أن البعثة تتكون من: عنان شحادة، ومعتصم صباريني، وعماد عواجنه، ومحمد بدير، وجمال جاد الله، ونائل اسعد، ومحمد زينب، وطارق جبيهي، وحازم المحتسب، ونضال النتشه، وشهاب ابو منشار، وابراهيم خضر، وعمر الشولي، واشرف الشولي، وعاصم عيسى، وجبران كحله، وسائد مناصره، واسماعيل جمعه، فيما اعتذر الكابتن جمال حدايده لالتزامه مع منتخب الشباب، والكابتن حسن حجاج لظروف السفر المفاجئ خاص بالعمل.

وأضاف صباريني ان البعثة ستحظى بحضور نهائي كأس الجزائر، وتوقيع توأمة رسمية