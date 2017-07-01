بالفيديو: يوسف العماني يطلق أغنية شكرا لأشخاص خيبوا ظنه

دبي/PNN – جمانة خليفة:عبر النجم العربي “يوسف العماني” عن سعادته بعد طرحه أغنية “شكرا” من ألحانه وغنائه، والتي لامس من خلالها قضية اجتماعية حساسة.

وقال “العماني” في تصريحات خاصة: “أنتجت أغنية شكرا من كلمات عثمان المنصوري، وتوزيع ميثم علاء الدين، ومكس وماستر طيف عادل، وإنتاج شركة أوبرا استيديو للإنتاج الفني، لأشكر وأميّز بين الناس الذين أحبوني، والآخرين الذين ابتعدوا عني”.

وتابع “العماني” حول الفكرة من الأغنية: “خاطبت في الأغنية الأشخاص أصحاب المواقف الرائعة في حياتي، وقلت لهم شكرا، عندما نسمعها نسمع كلاما يتناول الطرفين، الطرف الذي يضم أشخاصا وقفوا معي، والآخر الذي يضم أشخاصا خيبوا ظني”.

وأضاف: “طرحت شكرا لأني أحببت الفكرة، وهي تلامس المجتمع، فعندما يمر الشخص بضيق والله يفرج أموره، عليه أن يتأمل في الناس، وأن يميز الذين وقفوا معه ممن تخلوا عنه”.

من جهة أخرى، أكد “العماني” أن طرحه أغنية السينغل مع الألبوم جاء لأننا نعيش في عصر السرعة من جهة، وبسبب ابتعاده فترة عن طرح الأغاني من جهة أخرى، وقال: “نحن الآن في عصر السرعة، كما أني بحاجة إلى رصيد من الأغنيات كي أتمكن من الوقوف والغناء على المسرح”.

واختتم النجم العربي: “بالنسبة للمشاريع المقبلة، سأقوم بتصوير أغنية شكرا بعد العيد، كما أجهز لأغنية جديدة اسمها طمنوني، تتكلم عن الشخص الذي يفارق أهله، مؤخرا أغنياتي كلها تلامس المجتمع، وخاصة شكرا وطمنوني التي تناسب الأهل الذي يسألون أبناءهم المسافرين أو اللاجئين عن أحوالهم بعد الفراق، وسننتج الأغنية مباشرة كفيديو كليب”.