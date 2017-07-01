توجّهات ” إسرائيلية ” لإقرار قانون يمنع تقسيم القدس او التخلي عنها

القدس/PNN – تناقش اللجنة الوزارية “الإسرائيلية” لشؤون التشريع، غدا الأحد، مشروع قانون يحول دون إجراء أي استفتاء للرأي العام “الإسرائيلي” لتقسيم القدس ويشترط موافقة 80 عضو في برلمان الاحتلال “كنيست” على أي قرار للانسحاب من الشطر الشرقي للقدس المحتلة .

وأفادت مصادر عبرية ,أن النواب “الإسرائيليين” الذين تقدّموا بمشروع القانون، يبرّر إقدامهم على هذه الخطوة، بـ “مماطلة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وتأخير تنفيذ وعوده فيما يتعلّق بالمشاريع الاستيطانية”، على حد زعمهم.

ونقلت القناة السابعة في التلفزيون العبري عن النواب، قولهم “نتنياهو وعد ببناء 300 وحدة سكنية في مستوطنة بيت إيل (مقامة على أراضي الفلسطينيين شمال شرق رام الله)، وهو ما لم يتحقق حتى اليوم”، كما قالوا .

وأكدت القناة المقربة من المستوطنين، أن غالبية أعضاء اللجنة التشريعية الوزارية تنوي التصويت لصالح مشروع القانون، قبل طرحه على الـ “كنيست” للمصادقة عليه يوم الأربعاء المقبل، في حال تمريره من قبل اللجنة الوزارية .

يذكر أن المفاوضات الفلسطينية “الإسرائيلية ” توقفت ، نهاية نيسان/ أبريل 2014، دون تحقيق أية نتائج تذكر، بعد 9 شهور من المباحثات برعاية أمريكية وأوروبية؛ بسبب رفض إسرائيل وقف الاستيطان، وقبول حدود 1967 كأساس للمفاوضات، والإفراج عن أسرى قدماء من سجونها