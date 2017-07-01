دينا : لم أستعن برجال حراسة لحمايتي من “داعش”

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نفت الفنانة الاستعراضية دينا ما تردد من أنباء عن استعانتها برجال حراسة في تحركاتها اليومية، على خلفية تلقي شبكة Mbc تهديدات من تنظيم داعش الإرهابي بقتل أبطال مسلسل “غرابيب سود”، الذي عُرض في رمضان المنقضي.

وقالت دينا، لـ24، إنها لا تخشى أحدًا سواء داعش أو غيره، لأنها شخصية مؤمنة بالأقدار الآلهية، مضيفة أنها تتحرك دائمًا برفقة مدير أعمالها، ومحبة الناس في الشارع تحميها من أي مكروه.

ويشارك في بطولة “غرابيب سود” سيد رجب وسمر علام ورامز أمير ومحمد الأحمد وراشد الشمراني ويعقوب الفرحان ومروة محمد وعلي السعد وأسيل عمرنا، من إخراج حسام الرنتيسي وعادل أديب وحسين شوكت.

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