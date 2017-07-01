عرض أطول علم فلسطيني في اوروبا في الذكرى الخمسين للنكسة

لاهاي/PNN – بمشاركة وفد من حركة “فتح” اقليم بلجيكا ولوكسمبورغ، وبتنظيم من جمعية التواصل بهولندا، تم في مدينة لاهاي اليوم السبت، عرض أطول علم فلسطيني في اوروبا بطول (100) متر، احياء للذكرى الخمسين للنكسة.

وشارك في الفعالية وهي الاولى من نوعها في اوروبا، المئات من ابناء شعبنا في هولندا وأوروبا، وقام المشاركون بكتابة أسمائهم وأسماء مدنهم في فلسطين على العلم، كما استمعوا الى الأغاني الوطنية الفلسطينية ورددوا الهتافات الوطنية.

ومثل حركة “فتح” اقليم بلجيكا ولوكسمبورغ في الفعالية، كل من: نهاد الصفدي وَعَبَد الجواد عطالله، وفراس ابو تيّم، وعماد شمس، اضافة الى عدد من كوادر الحركة في بلجيكا.