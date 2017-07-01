يديعوت: حصار قطر وطّد علاقات “إسرائيل” والسعودية

القدس/PNN – قالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن الحصار المفروض على قطر تسبب في توطيد العلاقات بين “إسرائيل” والسعودية، إذ طالب وزير الاستخبارات “الإسرائيلي”، يسرائيل كاتس الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز علنا بتوجيه دعوة إلى رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو لزيارة السعودية.

ونقلت الصحيفة العبرية أقوالا للوزير كاتس مفادها أن بمقدور “إسرائيل” أن تقدم للسعودية والخليج شراكة أمنية واستخباراتية للتصدي لإيران وأتباعها، مقابل التطبيع.

وفي السياق ذاته، أضافت الصحيفة أن وزير السياحة بحكومة الاحتلال، يريف لفين يسعى للدفع بمسار جديد يتاح بمقتضاه للمرضى من دول الخليج العربي تلقي العلاج في المستشفيات الإسرائيليّة.

وأوردت الصحيفة أن وزير السياحة قال خلال زيارة لبولندا إن المستوى لم يصل حتى الآن إلى حد زيارة السياح العاديين من الخليج إلى “إسرائيل”.

وألمح مسؤولون “إسرائيليون” مؤخرا إلى علاقات غير علنية بين “إسرائيل” وعدد من دول الخليج، بحسب ما أوردته الصحيفة.