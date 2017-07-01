جامعة بيرزيت تواصل احتفالات تخريجها الثاني والأربعين

رام الله/PNN – استكملت جامعة بيرزيت، اليوم السبت 1 تموز 2017، مراسم تخريج الفوج الثاني والأربعين من طلبتها من كليات: الآداب، والعلوم، والتربية، وذلك بحضور رئيس الجامعة د. عبد اللطيف أبو حجلة، وأعضاء مجلس الأمناء والجامعة والهيئة التدريسية وعدد من الشخصيات الفلسطينية، بالإضافة إلى الطلبة الخريجين وأهاليهم.

وفي بداية الحفل، هنأ د. أبو حجلة الطلبة الخريجين بنجاحهم، مؤكدً أن يوم التخرج هو حصاد تعب السنين، فأشار إلى أن هذه الخطوة هي “مقدمةٌ ضروريةٌ لدخولِ معتركِ الحياة، وكلُّ ما قدمته جامعةُ بيرزيت لكم هو فتحُ نوافذَ في جدارِ العلمِ والمعرفة”.

وشدد د. أبو حجلة على حرص الجامعة على التطور والازدهار من خلال طرح المزيد من البرامج والتخصصات التي تلبي حاجة المجتمع، وتنهض به، لاسيما في المجالات المعاصرة مثل بكالوريوس الفنون البصرية المعاصرة، وبكالوريوس التصميم وغيرها. وبيّن أن خطط الجامعة المستقبلية ترتكز على التطوير المستمر وتحديث البرامج الأكاديمية والأداء الإداري، وذلك لفائدة طلبة الجامعة ليتخرجون متسلحين بالعلم والمعرفة، والشخصية القيادية.

وأشار أبو حجلة إلى برنامج القيادةِ والمواطنةِ الفاعلة”، الذي أطلقته الجامعة مؤخراً ليستهدفَ طلبةَ البكالوريوس على مدى أربعِ سنوات، وسيُطبقُ بدءاً من العامِ الأكاديمي المقبل على الطلبةِ الجدد، ويهدفُ هذا البرنامجُ إلى تطويرِ مهاراتِ الطلبةِ في التعلمِ والتواصل، وتعزيزِ قدراتِهم الرياديةِ في خدمةِ الوطنِ والمجتمع. وأضاف ” أطلقت الجامعةُ بوابةَ مساري الإلكترونية، وهي نظامٌ متكاملٌ لتشبيكِ طلبةِ وخريجي جامعةِ بيرزيت بسوقِ العمل، ومنصةٌ للمؤسساتِ والشركاتِ للإعلانِ عن فرصِ العملِ والتدريب، واحتضنَ حَرَمُ جامعةِ بيرزيت (الحديقةَ الهندسيةَ- التكنوبارك)، التي تدخلُ فيها الجامعةُ كشريكٍ مهمّ، بالأرضِ والكفاءاتِ البشرية، لكن الفائدةَ ستكونُ لعمومِ فلسطين.”

وحصل كل من رئيس دائرة الأحياء والكيمياء الحيوية جوني استبان، وأستاذ الرياضيات عبد الرحيم موسى على جائزة الأستاذ المتميز ، كما حصدت مساعد المحاسب في معهد الصحة العامة والمجتمعية منال شاهين جائزة الموظف المتميز للعام الأكاديمي.

وفي نهاية الحفل، وزعت الشهادات على خريجي الكليات المختلفة، بعد موافقتهم على الالتزام بعهد الخريجين الذي قرأه رئيس الجامعة.يذكر أنه سيتم يوم غد الأحد اختتام حفل التخرج السنوي الواحد والأربعين بتخريج طلبة كليتي: الهندسة والتكنولوجيا، والأعمال والإقتصاد.