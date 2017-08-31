المفتي العام : صلاة عيد الاضحى الساعة 6:50 صباحا

القدس/PNN- أعلن المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى الشيخ محمد حسين ، أن موعد صلاة عيد الأضحى المبارك لهذا العام 1438هـ هو الساعة السادسة وخمسون دقيقة من صباح يوم الجمعة 10 ذي الحجة 1438هـ، الموافق1/9/2017، حسب التوقيت الصيفي.

وحث الشيخ حسين على التقرب إلى الله تعالى بأعمال البر، والتقوى، خلال العشر الأولى من أيام ذي الحجة، مؤكدا على سنة صيام يوم عرفة لغير الحاج.

كما ناشد المواطنين زيارة عائلات الشهداء، والجرحى، والأسرى في هذه الأيام المباركة، ومواساتهم فيها، وبخاصة أيام العيد، وحث الموسرين والقادرين على الجود بالأضاحي والتقرب إلى الله تعالى، لما يعزز الصلة بين الأهل، والأقارب، والأرحام، ويساعد في تلبية حاجات الفقراء، والمحتاجين.