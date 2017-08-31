Palestinians pray in front of the Dome of the Rock on the compound known to Muslims as al-Haram al-Sharif and to Jews as Temple Mount in Jerusalem's Old city, on the first day of Eid al-Adha October 4, 2014. Muslims around the world celebrate Eid al-Adha to mark the end of the Haj by slaughtering sheep, goats, cows and camels to commemorate Prophet Abraham's willingness to sacrifice his son Ismail on God's command. REUTERS/Ammar Awad (JERUSALEM - Tags: RELIGION SOCIETY)

المفتي العام : صلاة عيد الاضحى الساعة 6:50 صباحا

‏18 دقيقة مضت حصاد PNN, محليات, مختارات PNN 42 زيارة

القدس/PNN- أعلن المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى الشيخ محمد حسين ، أن موعد صلاة عيد الأضحى المبارك لهذا العام 1438هـ هو الساعة السادسة وخمسون دقيقة من صباح يوم الجمعة 10 ذي الحجة 1438هـ، الموافق1/9/2017، حسب التوقيت الصيفي.

وحث الشيخ حسين على التقرب إلى الله تعالى بأعمال البر، والتقوى، خلال العشر الأولى من أيام ذي الحجة، مؤكدا على سنة صيام يوم عرفة لغير الحاج.

كما ناشد المواطنين زيارة عائلات الشهداء، والجرحى، والأسرى في هذه الأيام المباركة، ومواساتهم فيها، وبخاصة أيام العيد، وحث الموسرين والقادرين على الجود بالأضاحي والتقرب إلى الله تعالى، لما يعزز الصلة بين الأهل، والأقارب، والأرحام، ويساعد في تلبية حاجات الفقراء، والمحتاجين.

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