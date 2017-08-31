اغلق اذاعة الحرية بالخليل : الاحتلال ينفذ حملة مداهمات واعتقالات وهدم محل مكيانيكي واسعة فجر اليوم بالضفة

بيت لحم/PNN/ واصلت قوات الاحتلال الاسرائيلي فجر اليوم الخميس حملات المداهمة والتفتيش والاعتقالات كما هدمت محال ميكانيا الى جانب مداهمة مقر اذاعةالحرية بالخليل.

وفي مدينة رام الله اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي في وقت مبكر من فجر اليوم بثلاثين دورة وجرافة وسيارات شرطة مدينة البيرة بالمحافظة في منطقة سطح مرحبامما ادى لوقوع مواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال.

كما اقتحمت قوات الاحتلال في رام الله منطقة مخيم الامعري وقاموا بهدم محل ميكاني دون معرفة الاسباب كما قاموا بمصادرة بعض محتويات الكراج الذي تم هدمه.

واوضحت المصادران قوات الاحتلال اعتقلت احد الشبان وهو ايهاب زهدي ابو شوشة بمخيم الامعري كا قاموا بمصادرة ثلاث سيارات من الكراج قبل هدمه

وفي قرية كفر عين شمال مدينة رام الله اقتحمت قوات الاحتلال القرية وصادرت معدات استديو الصوت من منزل نزال البرغوثي الذي اعتقل بالامس برفقة موزع الصوت ناجي الريماوي والفنان الشعبي محمد البرغوثي الذي غنى وصلة غناء زجلي عن عملية حلميش ومنفذها الاسير عمر العبد.

وفي محافظة الخليل قالت مصادر محلية فجر اليوم ان قوات الاحتلال داهمت عمارة حريزات بالمدينة والتي تضم مكاتب واستيوهات منبر الحرية وقامت بايقاف البث و بمصادرة المعدات وقامت باحتجاز موظفين فيه دون ابداء الاسباب .

وبحسب تلك المصادر فقد احتجزت قوات الاحتلال الصحفيين رائد الشريف ومحمد عبيدو داخل مبنى اذاعة الحرية بعد اقتحامها.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت مدينة الخليل من منطقة راس الجورة بعشر دوريات ورافعة وقامت بمحاصرة مبنى حريزات حيث مكاتب ااعة منبر الحرية قبل ان تقوم باقتحامه وصادرة المعدات .

وفي محافظة نابلس افادت مصادر محلية بقيام قوات الاحتلال باعتقال الشاب محمود خديش من مخيم بلاطة بنابلس كما اقتحمت قوات الاحتلال منزل الاسير سمير الكوسا بحي الضاحية وقام بتفتيشه وتخريب محتوياته خلال عملية التفتيش.