حالة الطقس اليوم وأول أيام العيد الاضحى

رام الله/PNN-يطرأ يوم الخميس إنخفاض طفيف على درجات الحرارة، بحيث تصبح أدنى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود درجتين مئويتين.

ويكون الطقس صيفياً عادياً في المناطق الجبلية الجبلية، وحاراً نسبياً في باقي المناطق، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

ويكون غداً الجمعة ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، مع بقائها دون معدلاتها بقليل لمثل هذا الوقت من العام.

ويكون الطقس صيفياً عادياً في المناطق الجبلية، وحاراً نسبياً إلى حار في باقي المناطق،مع ظهور بعض السحب المنخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

أما السبت، فيطرأ إنخفاض طفيف على درجات الحرارة، بحيث تصبح دون معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود درجتين مئويتين.

ويكون الطقس صيفياً عادياً في المناطق الجبلية، وحاراً نسبياُ في باقي المناطق،مع ظهور بعض السحب المنخفضة، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.