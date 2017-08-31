الحجاج يتوافدون إلى عرفات لأداء الركن الرئيس للحج

السعودية/PNN-بدأ أكثر من مليوني حاج بالتحرك إلى صعيد عرفات الطاهر لأداء أهم ركن من أركان الحج وهو الوقوف بعرفة حتى مغيب شمس يوم التاسع من ذي الحجة.

ووفق بيانات رسمية، فقد جندت المملكة أكثر من 300 ألف مدني وعسكري لخدمة ضيوف الرحمن، فيما تمّ توفير 21 ألف حافلة لتصعيد أكثر من مليوني حاج.

كما أنهت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة 14 مشروعاً بقيمة 300 مليون ريال لتسهيل خدمة الحجيج.

وكان الحجاج قد توجهوا إلى مشعر مِنى لقضاء يوم التروية أمس، الموافق الثامن من ذي الحجة، استعداداً للتصعيد فجر اليوم الخميس إلى مشعر عرفات لأداء الركن الأهم في الحج.

وقد ساد الهدوء والسكينة مواكب ضيوف بيت الله الحرام، الذين ارتفعت أصواتهم ‏ بالتلبية في طريقهم إلى مشعر منى، واتسم الركب الطاهر بنفحات روحية، وأدوا صلواتهم قصراً من دون جمع قبل أن يبيتوا ليلتهم الأولى بمشعر منى.

وكانت السلطات السعودية أعلنت الثلاثاء أن أكثر من مليوني حاج وصلوا هذا العام وسط حالة استعداد قصوى لمختلف أجهزة الدولة المعنية لتأمين سلامتهم وتهيئة الظروف لأدائهم المناسك بيسر وسهولة.

وكشف المتحدث الأمني لوزارة الداخلية، في مؤتمر صحافي عن إعادة أكثر من 400 ألف حاج إلى بلادهم لعدم حصولهم على تراخيص حج.

وقال إن “50%” من حجاج بيت الله زاروا المسجد النبوي بالمدينة المنورة، في حين سيزور الـ 50% الآخرون المسجد النبوي بعد موسم الحج.

كما تم الإعلان خلال المؤتمر الصحافي عن انتهاء المرحلة الأولى من خطة الحج بلا حوادث، وتضمنت استقبال حجاج بيت الله الحرام.